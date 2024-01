Pour isoler des des combles perdus : laine de bois ou laine de verre ?

pourquoi la laine de chanvre ? C'est moins cher (18€/m²) et de plus en plus utilisé dans la rénovation. Dans un devis isolation de combles à Montpellier j'ai fait comparer Fibres de bois, Laine de coton, Fibres de lin et laine de chanvre et c'est le meilleur rapport qualité/prix pour la rénovation des combles.